Новая ракета SpaceX взорвалась во время испытаний





Сам инцидент имел место в минувшую среду, 20 ноября. Как отметили в самой компании, целью испытания было предельное увеличение давления во всех системах корабля, поэтому результат, с которым завершились испытания в SpaceX, считают вполне ожидаемым. Более того, во время проведения тестов ракета находилась даже не в собранном до ее окончательного вида состоянии. К примеру, ее головная часть на данный момент все еще проходит завершающий этап сборки в производственном цехе. По некоторым данным, теперь в компании планируют заняться разработкой новой версии этого корабля - Starship Mk3.Проект по созданию космических аппаратов Starship был впервые представлен Илоном Маском еще в 2017 году. Новая ракета, как сообщалось тогда, будет состоять из стартовой ступени многократного использования, а также интегрированной с космическим кораблем второй системы, которая будет выпускать в трех различных версиях.