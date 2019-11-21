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Найден новый ген, повышающий риск развития болезни Альцгеймера

Ученым удалось обнаружить ген, который, как они считают, поможет объяснить генетический риски развития болезни Альцгеймера. Сегодня этот недуг является одним из самых распространенных неврологических нарушений с высоким риском наследственности, который до этого не был подробно изучен.
Найден новый ген, повышающий риск развития болезни Альцгеймера

Как утверждают специалисты, сложность генома человека и недостатки в прежних исследований ограничивали медицину в понимании того, как генетика и наследственность влияют на риски развития болезни Альцгеймера. К примеру, существует довольно большое количество не полностью обследованных областей генома и зон с повторяющимися последовательностями, до которых у генетиков просто не дошли руки. При этом известно, что риск развития болезни в большей степени носит наследственный характер, однако большая часть реального генетического риска ее появления долгое время оставалась загадкой, невзирая на массу исследований. Благодаря передовым технологиям секвенирования ученые все же сумели провести масштабную всестороннюю работу в этом направлении. Они провели анализ данных более чем 10 тысяч добровольцев, согласившихся предоставить свои генетические данные в сочетании с историей болезни, пытаясь выяснить генетические последовательности, связанные с поздним развитием болезни Альцгеймера.

Как показали предварительные результаты этого исследования, генетические особенности, связанные с развитием недуга, можно обнаружить в пределах сегмента генома, который в науке называют муцин 6. И пусть основные его механизмы пока не изучены точно, ученые считают, что на основе полученных ими результатов можно выстроить достоверные и доказуемые гипотезы на этот счет. В будущем исследования будут продолжены.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:50

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