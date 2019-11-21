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Выпуск Samsung Galaxy S10 Lite получил официальное подтверждение

Выпуск Samsung Galaxy S10 Lite получил официальное подтверждение. Американская Федкомиссия по вопросам связи представила производителю требуемый для распространения устройства сертификат.
Выпуск Samsung Galaxy S10 Lite получил официальное подтверждение

Это факт является подтверждением готовности компании выпустить новинку в продажу на территории США. Возможность появления девайса на других рынках пока остаётся под вопросом. Помимо этого, появилось подтверждение того, что диагональ дисплея составляет 6,7 дюйма. Отдельно отмечены скриншоты из категории настроек, на которых отмечено наименование модели. В соответствии с распространённой в интернете информацией, Samsung Galaxy S10 Lite получит процессор Snapdragon 855.

В качестве базовой камеры станет использоваться датчик с матрицей на 48 Mpx, дополнением для него станут сенсоры с разрешением 12 и 5 Mpx. Селфишот получит модуль на 32 Mpx. Ожидается, что презентация Samsung Galaxy S10 Lite состоится в декабре текущего года.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:07

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