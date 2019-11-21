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Анна Седокова: "Если сплю больше 8 часов, кажется, все на свете проспала"

В социальной сети Instagram Анна Седокова опубликовала постельное фото. В комментарии певица отметила, что если спит больше 8 часов, то ей кажется, что она все на свете проспала.
Анна Седокова: "Если сплю больше 8 часов, кажется, все на свете проспала"

Анна Седокова ведет активный образ жизни и часто путешествует. Еще вчера исполнительница была в Мадриде, а сегодня уже вернулась в Москву. В своем Instagram-аккаунте знаменитая певица опубликовала фотографию, на которой она лежит на кровати, закутавшись в белоснежное одеяло. В комментарии Анна Седокова написала, что за последние сутки спала 3 раза по часу и ещё полтора часа в гостинице. Певица считает, что это связано с перелетами. Раньше исполнительница спала 5 часов в сутки, а сейчас у нее нет особого графика. Знаменитость отметила, что учёные считают, что подобные нарушения сна – обратная сторона большого таланта или гениальности.

Когда Анна Седокова спит больше 8 часов, ей начинает казаться, что она проспала все на свете. Также она спросила у подписчиков, какое идеальное время сна у них. Фанаты согласились с исполнительницей и написали, что 5-6 часов для сна вполне достаточно. Многие оставили свои комплименты. Пост певицы уже набрал 19 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:39

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