Анна Седокова: "Если сплю больше 8 часов, кажется, все на свете проспала"

Анна Седокова ведет активный образ жизни и часто путешествует. Еще вчера исполнительница была в Мадриде, а сегодня уже вернулась в Москву. В своем Instagram-аккаунте знаменитая певица опубликовала фотографию, на которой она лежит на кровати, закутавшись в белоснежное одеяло. В комментарии Анна Седокова написала, что за последние сутки спала 3 раза по часу и ещё полтора часа в гостинице. Певица считает, что это связано с перелетами. Раньше исполнительница спала 5 часов в сутки, а сейчас у нее нет особого графика. Знаменитость отметила, что учёные считают, что подобные нарушения сна – обратная сторона большого таланта или гениальности.Когда Анна Седокова спит больше 8 часов, ей начинает казаться, что она проспала все на свете. Также она спросила у подписчиков, какое идеальное время сна у них. Фанаты согласились с исполнительницей и написали, что 5-6 часов для сна вполне достаточно. Многие оставили свои комплименты. Пост певицы уже набрал 19 000 лайков.