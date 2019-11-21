В Росконтроле назвали лучшие стиральные машины на отечественном рынке





Сообщается, что вся техника оценивалась экспертами по таким важным потребительским качествам, как удобство, функционал, качество стирки хлопковых изделий, шум при работе, а также эффективность работы системы отжима постиранных изделий. Так, по самому важному показателю - качеству стирки изделий из хлопка - лидерство досталось аппаратам от южнокорейской компании Samsung, которые сумели заметно опередить конкурентов в стирке при 40 и 60 градусах. Далее в рейтинг попали модели от Electrolux и Korting. Примечательно, что все тот же Atlant показал худшие результаты при стирке в режиме 40 градусов.Отмечается также, что все участники испытаний предлагают довольно богатый набор функций, в том числе возможность стирки хлопковых вещей при самой высокой температуре, функцию отложенного запуска основной программы, а также режим быстрой стирки. В некоторых также имеются дополнительные возможности. Наиболее комфортными в эксплуатации признаны представители марок Electrolux и Samsung. Кроме того, в машинах марок Indesit и Korting авторы исследования отметили проблемы в работе дисплеев.Что же касается тишины работы, то по этому показателю лучшими машинами на рынке оказались устройства от Indesit и Samsung. Модели от южнокорейской LG обладают слишком шумным сливным насосом. В испытаниях на отжим лучше других задачу выполнили LG и Samsung, а худшими оказались Atlant и Indesit.