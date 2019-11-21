Apple создала чехол-аккумулятор для iPhone 11
Компания Apple выпустила новый чехол-аккумулятор, который может использован для iPhone моделей 11, а также его Pro и Max модификаций. Компания из Купертино представила новинку под названием Smart Battery Case.
Новые чехлы оснащены кнопкой для активации камеры, которая размещена на правой стороне корпуса. При помощи быстрого нажатия можно сделать фото, тогда как удерживание клавиши в активном состоянии помогает записать короткое видео QuickTake.
В соответствии с заявлением производителя, во время полной заряди интегрированного в чехол аккумулятора можно повысить продолжительность автономного использования iPhone примерно на 50%. Для изготовления новинки использовался силикон, а также микрофибра. Вдобавок, устройство оснащено технологией для осуществления беспроводной зарядки. Аккумулятор Smart Battery Case может быть куплен через интернет-площадку Apple. Ценник чехла для любой версии смартфона 11 серии заявлен на планке 11,18 тысячи рублей.
Новые чехлы оснащены кнопкой для активации камеры, которая размещена на правой стороне корпуса. При помощи быстрого нажатия можно сделать фото, тогда как удерживание клавиши в активном состоянии помогает записать короткое видео QuickTake.
В соответствии с заявлением производителя, во время полной заряди интегрированного в чехол аккумулятора можно повысить продолжительность автономного использования iPhone примерно на 50%. Для изготовления новинки использовался силикон, а также микрофибра. Вдобавок, устройство оснащено технологией для осуществления беспроводной зарядки. Аккумулятор Smart Battery Case может быть куплен через интернет-площадку Apple. Ценник чехла для любой версии смартфона 11 серии заявлен на планке 11,18 тысячи рублей.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:30