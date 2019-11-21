Apple создала чехол-аккумулятор для iPhone 11





Новые чехлы оснащены кнопкой для активации камеры, которая размещена на правой стороне корпуса. При помощи быстрого нажатия можно сделать фото, тогда как удерживание клавиши в активном состоянии помогает записать короткое видео QuickTake.В соответствии с заявлением производителя, во время полной заряди интегрированного в чехол аккумулятора можно повысить продолжительность автономного использования iPhone примерно на 50%. Для изготовления новинки использовался силикон, а также микрофибра. Вдобавок, устройство оснащено технологией для осуществления беспроводной зарядки. Аккумулятор Smart Battery Case может быть куплен через интернет-площадку Apple. Ценник чехла для любой версии смартфона 11 серии заявлен на планке 11,18 тысячи рублей.