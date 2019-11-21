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Кроссовер Audi RS Q8 показали в «заряженной» версии

Кроссовер Audi RS Q8 показали в его «заряженной» модификации во время моторшоу в Лос-Анджелесе. Как оказалось, динамические параметры автомобиля превосходят таковые у Porsche Cayenne Turbo.
Кроссовер Audi RS Q8 показали в «заряженной» версии

«Заряженная» модификация получила более агрессивный дизайн решетки радиатора, новые обвесы с карбоновыми вставками, а также выраженный силуэт диффузор. Для колёс использовались иски диагональю 22-23 дюйма. В салоне авто появились 3 дисплея с диагональю 12,3 дюйма для приборной панели, 10,1 дюйма – под систему мультимедиа, а также 8,6 дюйма под контроль климат-контроля.

Кроссовер использует гибридный двигатель, которая составлен из двигателя V8 объёмом 4 л с двойным турбонаддувом, а также стартер-генератор на 48 В. Помимо этого, 8-секционная автоматическая трансмиссия. Итоговая производительность силовой установки составляет порядка 600 «лошадок». Новинка набирает скорость в 100 км/ч всего за 3,8 с. Данный показатель меньше, чем для Porsche Cayenne Turbo на 0,1 с.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:20

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