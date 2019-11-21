В Китае тестируют технологию превращения кораблей в «призраков»
В порту китайского Шанхая были зафиксированы факты подмены навигационных данных. Как считают журналисты, это может свидетельствовать о том, что Китай тестирует принципиально новую технологию слуфинга или подмены GPS-данных, которая может заметно усложнить обнаружение его кораблей, фактически превратив их в «призраков».
Как оказалось, в Поднебесной научились подменять информацию о местоположении морских судов. Прежде специалисты радионавигационной лаборатории в Техасе (США) утверждали, что Китайские власти используют ранее неизвестную технологию, чтобы сохранить в тайне маршруты передвижения своего флота. При этом ретрансляторы регулярно фиксируют на картах странные узоры в виде колец. По предварительным данным, для маскировки судов Китай использует данные о несуществующих кораблях.
Эксперты из США также полагают, что китайские разработчики намерено искажают данные о местонахождении отдельных объектов, пользуясь для этого социальными сетями спортивной тематики. На таких виртуальных ресурсах показываются карты с расположением велосипедных и беговых маршрутов, а также публикуется информация о показаниях носимых смарт-устройств обычных пользователей.
Как оказалось, в Поднебесной научились подменять информацию о местоположении морских судов. Прежде специалисты радионавигационной лаборатории в Техасе (США) утверждали, что Китайские власти используют ранее неизвестную технологию, чтобы сохранить в тайне маршруты передвижения своего флота. При этом ретрансляторы регулярно фиксируют на картах странные узоры в виде колец. По предварительным данным, для маскировки судов Китай использует данные о несуществующих кораблях.
Эксперты из США также полагают, что китайские разработчики намерено искажают данные о местонахождении отдельных объектов, пользуясь для этого социальными сетями спортивной тематики. На таких виртуальных ресурсах показываются карты с расположением велосипедных и беговых маршрутов, а также публикуется информация о показаниях носимых смарт-устройств обычных пользователей.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:09