«У порядочных людей такая опция, как осуждение, считается неприемлемой»: Иван Охлобыстин высказался о травле Кристины Асмус

После выхода фильма «Текст» на Кристину Асмус обрушилось множество критики. Зрители недовольны слишком откровенной постельной сценой, в которой снялась супруга Гарика Харламова. Сама актриса старается не обращать внимание на критику. Сегодня Иван Охлобыстин опубликовал фотографию Кристины Асмус. В комментарии к посту в Instagram артист написал, что все друзья любят актрису и нет ничего, что могло бы эту дружбу уничтожить. Иван Охлобыстин отметил:Актер считает, что у порядочных людей такая опция, как осуждение, считается неприемлемой, поскольку у них своих грехов достаточно. Подписчики согласились со словами Ивана Охлобыстина и написали слова поддержки Кристине Асмус. Многие отметили, что актриса отлично сыграла свою роль в фильме «Текст». Пост уже набрал более 18 000 лайков.