Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам растяжку сидя на шпагате





Подписчики в комментариях сразу подметили, что звезда выглядит безупречно. Особое внимание досталось ее длинным и подтянутым ногам. Певица расположилась в кадре сидя на идеальном шпагате, поэтому некоторые даже сравнивали ее с Анастасией Волочковой. «Волочкова отдыхает», «Светлана, вы нас дразните», «Эти ноги вне конкуренции», - пишут фолловеры на страничке знаменитости.Стоит отметит, что в социальной сети нашлись и те, кто не оценил новый образ певицы. Комментаторы подмечают, что у Светланы Лободы давно не было новых хитов и выпуска релизов. «Каждый должен заниматься своим делом», «Шпагатами пусть нас балует другая! А ты Светочка, давай лучше пой», - написали недовольные подписчики.