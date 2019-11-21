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Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам растяжку сидя на шпагате

Известная певица Светлана Лобода продемонстрировала новые фотографии с отдыха в Омане на своей страничке в Instagram. Артистка позирует в черном откровенном купальнике и показывает поклонникам свою прекрасную физическую подготовку сидя на шпагате.
Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам растяжку сидя на шпагате

Подписчики в комментариях сразу подметили, что звезда выглядит безупречно. Особое внимание досталось ее длинным и подтянутым ногам. Певица расположилась в кадре сидя на идеальном шпагате, поэтому некоторые даже сравнивали ее с Анастасией Волочковой. «Волочкова отдыхает», «Светлана, вы нас дразните», «Эти ноги вне конкуренции», - пишут фолловеры на страничке знаменитости.

Стоит отметит, что в социальной сети нашлись и те, кто не оценил новый образ певицы. Комментаторы подмечают, что у Светланы Лободы давно не было новых хитов и выпуска релизов. «Каждый должен заниматься своим делом», «Шпагатами пусть нас балует другая! А ты Светочка, давай лучше пой», - написали недовольные подписчики.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 10:01

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