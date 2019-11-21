В Якутии при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок
В Якутии во время пожара в частном домостроении погибли 2 человека. Останки ребёнка и женщины были найдены спасателями во время ликвидации возгорания.
«Сегодня примерно в 6:00 загорелось одно из домостроений города Нюрбе. Во время ликвидации возгорания было найдено тело женщины 1993 года рождения и ребенка 2016 г.р. Помимо них, в огне пострадала женщина 1951 г.р. Её доставили в медучреждение для предоставления помощи», - отмечается в сообщении регионального УМЧС.
Участниками ликвидации пожара стали 16 работников срочной службы. Были привлечены 7 единиц специализированной техники. Причины инцидента определяются, по месту ведут работу сотрудники МЧС и СК РФ.
«Сегодня примерно в 6:00 загорелось одно из домостроений города Нюрбе. Во время ликвидации возгорания было найдено тело женщины 1993 года рождения и ребенка 2016 г.р. Помимо них, в огне пострадала женщина 1951 г.р. Её доставили в медучреждение для предоставления помощи», - отмечается в сообщении регионального УМЧС.
Участниками ликвидации пожара стали 16 работников срочной службы. Были привлечены 7 единиц специализированной техники. Причины инцидента определяются, по месту ведут работу сотрудники МЧС и СК РФ.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:50