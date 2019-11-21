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Криштиану Роналду опроверг свою тайную свадьбу

Появившиеся ранее в мировой прессе сообщения о том, что известный португальский футболист Криштиану Роналду покончил со статусом холостяка и тайно женился, наделали немало шуму. Впрочем, сам спортсмен поспешил эту информацию опровергнуть.
Криштиану Роналду опроверг свою тайную свадьбу

К слову, нет ничего удивительного в том, что сообщение о тайной женитьбе одного из самых завидных холостяков на планете буквально взорвали информационное пространство. Ведь фанаты даже не ожидали ничего подобного после расставания с моделью Ириной Шейк, которой не удалось затащить одного из лучших футболистов планеты под венец. Поэтому СМИ молниеносно распространили информацию о том, что Роналду взял в жены нынешнюю свою избранницу Джорджину Родригес. Впрочем, сам спортсмен отрицает информацию о тайной свадьбе с ней, утверждая, что эти данные не имеют ничего общего с действительностью.

Пресса при этом уверена, что в частом появлении сплетен и слухов о свадьбе звездный игрок Туринского «Ювентуса» виноват сам, поскольку в последнее время он постоянно твердит, что пропал бы без Родригес и называет возлюбленную «своей мечтой».

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Спорт
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:23

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