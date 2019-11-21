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В США представили Kia Seltos во внедорожном обвесе

Южнокорейская компания Kia в рамках автосалона в Лос-Анджелесе (США) официально представила кроссовер Kia Seltos для местного рынка. Вместе с дебютом основной модели были также представлены две ее внедорожные модификации в весьма агрессивных обвесах.
В США представили Kia Seltos во внедорожном обвесе

Сообщается, что старт продаж серийной версии Kia Seltos на рынке Северной Америки запланирован на первый квартал следующего года. Что же касается представленных внедорожных концептов X-Line, то они, как сообщает пресс-служба производителя, призваны продемонстрировать возможности будущего развития отдельных качеств базовой модели в соответствии с тем, какой образ жизни ведет владелец. При этом, утверждают в компании, даже после таких модификаций автомобиль полностью сохраняет все свои обычные потребительские качества.

Оба концепта Kia Seltos X-Line, получивших внедорожные обвесы, имеют агрессивный внешний вид с установленными фонарями Hella на крышах. Получили автомобили и увеличенный до 23,5 сантиметров клиренс, что на 5 сантиметров больше, чем у базовой версии. Обе версии при этом не пойдут в серийное производство, однако представители марки не исключают, что в будущем они смогут повторить судьбу других концептов, которые тоже не планировалось запускать в серию, однако с некоторыми изменениями это все же произошло.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:25

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