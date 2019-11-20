"Дом престарелых обеспечен": Роза Сябитова высказалась по поводу старости Ксении Собчак





Телеведущая Роза Сябитова отметила, что Ксении Собчак обеспечена старость в одном из домов престарелых, пусть и хороших, а все из-за того, считает звезда, что журналистка является никчемной матерью. Она осудила коллегу за развод с актером Максимом Виторганом, брак стоило сохранить даже ради сына Платона.Ксения Собчак же очень быстро развелась с экс-супругом и так же быстро вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Роза Сябитова считает, что в будущем Ксения Собчак разочаруется в избраннике, ведь он превратится в итоге в альфонса, к чему предпосылки она видит уже сейчас. Собчак нужен мужчина, который бы "приструнил и поставил на место" эпатажную звезду, отметила "телесваха".