В России сняли на видео испытания одной из мощнейших в мире пушек





Сообщается также, что ведение огня из мощных самоходных артиллерийских установок корректировалось с применением БПЛА «Орлан-10» с нанесением ударов по навесной траектории. При этом также подчеркивается, что 2С7М «Малка» совсем недавно прошла модернизацию. Отныне тягач оснащается новой трансмиссией и обновленными распределительными механизмами. Кроме того, обновились также и узлы энергообеспечения одной из мощнейших САУ в российской армии. Сама установка, к слову, является модернизированным ранее 2С7 «Пион» и предназначена для поражения целей условного противника на больших расстояниях.САУ «Малка» способна вести стрельбу с помощью химических и бетонобойных снарядов. Кроме того, данная установка может использовать боеприпасы с ядерным зарядом.