АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
EUR 70.63 USD 63.77
Курс валют на 20.11.2019

В России сняли на видео испытания одной из мощнейших в мире пушек

Российское Министерство обороны опубликовало в Сети видеозапись, сделанную во время испытаний САУ 2С7М «Малка», которая считается одной из мощнейших в мире пушек. Учения проводились на территории Кузбасса, а удары наносились по условному противнику, расположенному в 30 километрах от места стрельб.
В России сняли на видео испытания одной из мощнейших в мире пушек

Сообщается также, что ведение огня из мощных самоходных артиллерийских установок корректировалось с применением БПЛА «Орлан-10» с нанесением ударов по навесной траектории. При этом также подчеркивается, что 2С7М «Малка» совсем недавно прошла модернизацию. Отныне тягач оснащается новой трансмиссией и обновленными распределительными механизмами. Кроме того, обновились также и узлы энергообеспечения одной из мощнейших САУ в российской армии. Сама установка, к слову, является модернизированным ранее 2С7 «Пион» и предназначена для поражения целей условного противника на больших расстояниях.

САУ «Малка» способна вести стрельбу с помощью химических и бетонобойных снарядов. Кроме того, данная установка может использовать боеприпасы с ядерным зарядом.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина призналась, что не ограничивает себя в…
Ученые: Пробиотики могут навредить…
В России сняли на видео испытания одной из мощнейших в мире…
В Сети появились снимки участницы проекта "Дом-2" Юлии Белой с избивавшим ее первым…
"Дом престарелых обеспечен": Роза Сябитова высказалась по поводу старости Ксении…
Российские ученые выявили новый материал для левитирующего…
Майя Донцова не смогла скрыть беременный живот на программе "Бородина против…
В Сети обсуждают причудливый тюнинг УАЗ-452…
Сын Анны Нетребко Тьяго исполнил песню из мультфильма «Король Лев» и получил…
Ученые рассчитали средний размер мужского…
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев получил работу мечты в команде Любови…
Миллионы минивэнов Fiat Chrysler превратили в уникальный…
Сбросивший 100 килограммов Александр Семчев пожаловался на проблемы со…
Роза Сябитова: Ксении Собчак такого бы мужа, как Никита…
Чувство сытости наступает при растяжении кишечника, а не…
Прохор Шаляпин публично отказался от экс-избранницы Татьяны…
В Сети показали видео экстремальных испытаний карабина на базе…
Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин обнажилась у собственной…
Пропуск завтрака понижает оценки на выпускных…
"Ты в рамках свиньи живешь": Ксения Собчак поспорила с Гай Германикой по поводу…
Вторая пара российских истребителей Су-30СМ отправилась в…
ПСБ по МСФО за 3 квартала текущего года получил чистой прибыли 10,0 млрд…
Антон Богославский: "Не стоит уделять столько внимания закрытию Ольгой Бузовой страницы в…
TECNO Mobile показала «дырявый» смартфон CAMON 12…
Звезда "Дом-2" Иосиф Оганесян подставил заболевшую Александру…
Названы ТОП-10 автомобильных марок по продажам моделей с «автоматом» на российском…
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов описал участника конкурса "Евровидение-2020" от России в следующем…
Все смартфоны Samsung серии Galaxy A получат Android 10 со старта…
«Перебор конкретный!»: Ксения Бородина осудила поведение Лолиты после…
Эксперты: Риск возникновения рака простаты зависит от сна…
«Норковая шуба, рубиновые часы»: Ксения Собчак восхитилась богатством Гай…
Экс-спартаковец Рейнгольд осудил болельщиков за критику…
Медики рассказали об опасности сосудосуживающих…
«Я бы советовал смотреть за своей второй половинкой»: Дмитрий Иванов резко ответил на слова Анжелики…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони рассказал, кто победит в конкурсе "Человек…
Ученые приблизились к способу создания идеального…
Huawei подготовила к производству бюджетный…
Ученые сообщили, что пациентам бесполезно прописывать…
Лолита Милявская прокомментировала слухи о взломе почты Дмитрия…
Новый смартфон Vivo S1 Pro оборудован квадрокамерой с датчиком на 48…
Просмотреть все новости