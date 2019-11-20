Майя Донцова не смогла скрыть беременный живот на программе "Бородина против Бузовой"





Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова не так давно закончила серьезный курс лечения, ведь девушка, несмотря на все старания, никак не могла забеременеть. Врачи выявили проблемы со здоровьем, а после курса лекарств вместе с мужем Алексеем Купиным Майя Донцова отправилась к специалистам по планированию семьи.Позже девушка стала жаловаться на тошноту и сонливость, она часто чувствовала недомогание. Многие предположили, что старания пары оправдались и они ждут малыша. Сами молодожены опровергали подобные сведения, но все больше доказательств гласили об обратном. Девушка сильно поправилась, хотя ранее постоянно жаловалась на худобу и никак не могла набрать даже один лишний килограмм. На последней программе стало практически понятно, что Донцова врет и она действительно находится в положении. Проектантке стало плохо и она поспешила выйти из студии, а вот втянуть уже заметный живот забыла.