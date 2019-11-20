Сын Анны Нетребко Тьяго исполнил песню из мультфильма «Король Лев» и получил комплименты

Мальчик выглядел перед объективом достаточно уверенно. Анна Нетребко поздравила сына с дебютом на просторах интернета. Она отметила, что исполнение оказалось экспромтом. Её сын Тьяго склонен к техническим предметам и никакого желания стать артистом у него нет.Нетребко разместила видео, на котором её ребёнок поёт композицию из мультфильма «Король Лев». Многочисленные подписчики исполнительницы похвалили мальчика за приятный голос и способность брать привлекающие внимание слушателей ноты.