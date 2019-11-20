В Сети обсуждают причудливый тюнинг УАЗ-452 «Буханка»
УАЗ-452, прозванный в народе «Буханкой», вот уже много лет выпускается в одном и том же бедном аскетичном дизайне, и только энтузиасты автотюнинга изредка пытаются превратить этот «пережиток прошлого» на колесах в нечто интересное. Недавно в Сети начали обсуждать весьма причудливый итог одного из таких-тюнинг проектов.
В одном из тематических сообществ в социальной сети появились фотографии нового тюнинг-проекта на базе УАЗ-452, который привел к бурной дискуссии. Переработанный энтузиастами микроавтобус сохранил свой традиционный «болотный» цвет кузова, но обзавелся дополнительными украшательствами, которые чаще устанавливают на внедорожники. Впрочем, умельцы похоже немного перестарались с количеством дополнительных элементов, увешав подопытную «Буханку» словно новогоднюю елку. Машина, к примеру, получила усиленный бампер, экспедиционный багажник, дополнительные фонари, кенгурятник, а также огромные шины, водруженные на не мене крупные вседорожные колесные диски.
Разумеется, даже в таком виде автомобиль выглядит значительно интереснее, чем заводская версия УАЗ-452. Поэтому многочисленные пользователи соцсетей принялись активно высказывать свое мнение по поводу этого проекта. Примечательно, что авторам этой доработки в большей степени приходится читать о себе больше в позитивном ключе, несмотря на некоторые «перегибы» в отдельных элементах.
В одном из тематических сообществ в социальной сети появились фотографии нового тюнинг-проекта на базе УАЗ-452, который привел к бурной дискуссии. Переработанный энтузиастами микроавтобус сохранил свой традиционный «болотный» цвет кузова, но обзавелся дополнительными украшательствами, которые чаще устанавливают на внедорожники. Впрочем, умельцы похоже немного перестарались с количеством дополнительных элементов, увешав подопытную «Буханку» словно новогоднюю елку. Машина, к примеру, получила усиленный бампер, экспедиционный багажник, дополнительные фонари, кенгурятник, а также огромные шины, водруженные на не мене крупные вседорожные колесные диски.
Разумеется, даже в таком виде автомобиль выглядит значительно интереснее, чем заводская версия УАЗ-452. Поэтому многочисленные пользователи соцсетей принялись активно высказывать свое мнение по поводу этого проекта. Примечательно, что авторам этой доработки в большей степени приходится читать о себе больше в позитивном ключе, несмотря на некоторые «перегибы» в отдельных элементах.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:54