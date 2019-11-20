Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев получил работу мечты в команде Любови Успенской





Придя на проект "Дом-2", звукорежиссер Роман Макеев сразу же отметил, что хочет завоевать сердце Алены Рапунцель. Отношения развивались очень стремительно, но в итоге в личную жизнь участницы вмешалась ее мать, она не взлюбила потенциального зятя и буквально выжила его отовсюду. Тогда Макеев ушел в запой и практически превратился в алкоголика. Дело закончилось тем, что мужчина поссорился со всеми коллегами, а затем покинул проект.Вопреки ожиданиям и опасениям фолловеров, Роман Макеев за несколько дней нашел работу своей мечты. Мужчина стал участником команды певицы и королевы шансона Любови Успенской. Он хорошо играет на гитаре и даже поет. Тем временем Алене Рапунцель остается только кусать локти, ведь ее новый ухажер Виктор Трифаненков оказался не директором планетария, как представлялся, а охранником, которого уволили за прогулы.