В Сети появились снимки участницы проекта "Дом-2" Юлии Белой с избивавшим ее первым мужем
Участница проекта "Дом-2" Юлия Белая сейчас строит отношения с Евгением Ромашовым, но все идет не так гладко, как хотело бы девушке. Ей вообще не везет с мужчинами, ведь и нынешний избранник, и бывший избивали звезду. В Сети пользователи нашли снимки первого супруга блондинки.
Участница проекта "Дом-2" Юлия Белая не скрывала, придя в Периметр, что вынуждена была буквально бежать от первого избранника, ведь он не просто иногда поднимал на нее руку, а избивал с завидной регулярностью. Долгое время брюнетка после развода опасалась отношений с мужчинами, однако Евгений Ромашов, видимо, смог найти подход к девушке и завоевать ее доверие.
К сожалению, Юлия Белая в итоге снова оказалась заложницей ситуации, нынешний избранник тоже поднимает на нее руки и даже ломает кости, из-за чего девушка даже попадала в больницу. Тем не менее, на снимках в Сети, где Белая предстала счастливой в свадебном платье, многие отметили, что мужчина выглядит милым.
Участница проекта "Дом-2" Юлия Белая не скрывала, придя в Периметр, что вынуждена была буквально бежать от первого избранника, ведь он не просто иногда поднимал на нее руку, а избивал с завидной регулярностью. Долгое время брюнетка после развода опасалась отношений с мужчинами, однако Евгений Ромашов, видимо, смог найти подход к девушке и завоевать ее доверие.
К сожалению, Юлия Белая в итоге снова оказалась заложницей ситуации, нынешний избранник тоже поднимает на нее руки и даже ломает кости, из-за чего девушка даже попадала в больницу. Тем не менее, на снимках в Сети, где Белая предстала счастливой в свадебном платье, многие отметили, что мужчина выглядит милым.