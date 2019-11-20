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Сбросивший 100 килограммов Александр Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

Известный российский актер Александр Семчев стал героем нового выпуска популярного ток-шоу «Пусть говорят». 50-летний артист, которому удалось довольно быстро избавиться примерно от 100 килограммов лишнего веса и перенести пластику, пожаловался на то, что столкнулся с проблемами со здоровьем.
Сбросивший 100 килограммов Александр Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

Как известно, Александру Семчеву, запомнившемуся зрителям как раз благодаря своим тучным размерам, удалось стремительно похудеть, после чего артист также перенес пластическую операцию по удалению излишков растянувшейся кожи. Однако, рассказывая о том, как изменилась его жизнь после таких разительных изменений во внешности, актер посетовал на то, что на его самочувствии похудение отразилось не самым лучшим образом. «Откровенно должен признаться, начались проблемки. Меня это настораживает. Вдруг появляется головокружение, а потому периодически дурнота начинается. Удивительно, но начало понижаться давление», - рассказал Семчев.

По словам артиста, худел он без помощи медиков, что в результате и могло отразиться на состоянии его здоровья. Кроме всего прочего, актер даже не консультировался у диетологов и не проходил обследований. Как утверждает Александр Семчев, похудеть ему помог некий «дневник», найденный им на просторах сети Интернет.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:34

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