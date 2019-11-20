Миллионы минивэнов Fiat Chrysler превратили в уникальный фотоколлаж
Концерн Fiat Chrysler Аutomobiles (FCA) придумал оригинальный способ отметить 35-летний юбилей со дня выпуска первого минивэна. Тем более, что в юбилейный месяц дилерам концерна удалось продать 15-миллионное авто. В результате из фотографий тысяч и миллионов минивэнов представленных в концерне марок создали необычный праздничный фотоколлаж.
На представленном коллаже поражает буквально все, но самое удивительное – его масштабы. К примеру, каждый пиксель колесного диска изображенных на нем автомобилей представлен в виде фотографии одной отдельно модели. Примечательно, что самый первый минивэн был выпущен входящей на данный момент в состав концерна компанией Plymouth. Модель под названием Voyager сошла с конвейера в ноябре далекого 1983 года. Казалось бы, с того момента прошло уже 36 лет, однако отчет ведется не с момента выпуска машины, а с ее модельного года – 1984. Спустя еще 7 лет концерн произвел на свет первый минивэн люксового класса, а еще через два года на рынке была представлена первая модель в сегменте, в которой появилось интегрированное детское кресло.
На сегодняшний день FCA сохраняет за собой звание безоговорочного лидера рынка в сегменте минивэнов, занимая 54-процентную долю. А самой популярной моделью на данный момент на рынке Северной Америке называют полноразмерный вэн Dodge Grand Caravan.
На представленном коллаже поражает буквально все, но самое удивительное – его масштабы. К примеру, каждый пиксель колесного диска изображенных на нем автомобилей представлен в виде фотографии одной отдельно модели. Примечательно, что самый первый минивэн был выпущен входящей на данный момент в состав концерна компанией Plymouth. Модель под названием Voyager сошла с конвейера в ноябре далекого 1983 года. Казалось бы, с того момента прошло уже 36 лет, однако отчет ведется не с момента выпуска машины, а с ее модельного года – 1984. Спустя еще 7 лет концерн произвел на свет первый минивэн люксового класса, а еще через два года на рынке была представлена первая модель в сегменте, в которой появилось интегрированное детское кресло.
На сегодняшний день FCA сохраняет за собой звание безоговорочного лидера рынка в сегменте минивэнов, занимая 54-процентную долю. А самой популярной моделью на данный момент на рынке Северной Америке называют полноразмерный вэн Dodge Grand Caravan.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:40