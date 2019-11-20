Прохор Шаляпин публично отказался от экс-избранницы Татьяны Гудзевой





Во время эмоциональных обсуждений Гудзева заявила что примерно месяц тому назад Шаляпин расстался с Цымбалюк-Романовской и теперь живет с ней и их общим ребенком. Однако сам артист в ответ на это подчеркнул, что вернулся к бывшей возлюбленной лишь для того, чтобы получить образцы биоматериала предполагаемого сына, признавшись, что давно не питает никаких чувств к ней. Музыкант добавил, что до сих пор не верит результатам первого теста ДНК, который Гудзева сделала самостоятельно. Проще говоря, Шаляпин публично в эфире федерального телеканала отказался от нее.Несмотря на это молодая мать все еще бьется за внимание исполнителя, утверждая, что наедине с ней он говорит совсем о другом.