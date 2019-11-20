Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов описал участника конкурса "Евровидение-2020" от России в следующем году





Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов разложил карты Таро после того, как Ольга Бузова на своем концерте высказала желание поучаствовать в конкурсе "Евровидение-2020" от России. Поклонники и критики сразу же разделились на два лагеря - кто-то отметил, что этого не будет, другие же предложили дать артистке шанс. Тем не менее, экстрасенс после проведенного ритуала отметил, что на этот песенный конкурс Бузова в следующем году не поедет.Александр Кинжинов рассказал, что представлять Россию будет певица, а не исполнитель. Она давно профессионально занимается вокалом, в отличие от Ольги Бузовой, но только сейчас к ней пришла популярность. Кто именно станет претендентом на победу, экстрасенс назвать не смог, однако сам он выразил надежду, что это могла бы быть Светлана Лобода или Полина Гагарина.