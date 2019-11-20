Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов описал участника конкурса "Евровидение-2020" от России в следующем году
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов рассказал, кто поедет на конкурс "Евровидение-2020" от России. Экстрасенс отметил, что это будет женщина, но не Ольга Бузова, как предлагалось самой певицей ранее.
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов разложил карты Таро после того, как Ольга Бузова на своем концерте высказала желание поучаствовать в конкурсе "Евровидение-2020" от России. Поклонники и критики сразу же разделились на два лагеря - кто-то отметил, что этого не будет, другие же предложили дать артистке шанс. Тем не менее, экстрасенс после проведенного ритуала отметил, что на этот песенный конкурс Бузова в следующем году не поедет.
Александр Кинжинов рассказал, что представлять Россию будет певица, а не исполнитель. Она давно профессионально занимается вокалом, в отличие от Ольги Бузовой, но только сейчас к ней пришла популярность. Кто именно станет претендентом на победу, экстрасенс назвать не смог, однако сам он выразил надежду, что это могла бы быть Светлана Лобода или Полина Гагарина.
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов разложил карты Таро после того, как Ольга Бузова на своем концерте высказала желание поучаствовать в конкурсе "Евровидение-2020" от России. Поклонники и критики сразу же разделились на два лагеря - кто-то отметил, что этого не будет, другие же предложили дать артистке шанс. Тем не менее, экстрасенс после проведенного ритуала отметил, что на этот песенный конкурс Бузова в следующем году не поедет.
Александр Кинжинов рассказал, что представлять Россию будет певица, а не исполнитель. Она давно профессионально занимается вокалом, в отличие от Ольги Бузовой, но только сейчас к ней пришла популярность. Кто именно станет претендентом на победу, экстрасенс назвать не смог, однако сам он выразил надежду, что это могла бы быть Светлана Лобода или Полина Гагарина.