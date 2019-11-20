Вторая пара российских истребителей Су-30СМ отправилась в Беларусь





Всего неделю тому назад СМИ уже сообщали о том, что Республику Беларусь направлены два истребителя данной серии, кроме того, тогда же отмечалось, что белорусские ВВС получат в общей сложности 12 таких боевых машин. Представители местных вооруженных сил подготовились к приемке новых российских истребителей заблаговременно, закупив такое же количество учебно-боевых Як-130, которые используются в качестве основных тренировочных комплексов при освоении пилотами истребителей семейства Су-30. Как добавляют в Министерстве обороны страны, прибытие еще одной пары истребителей означает полное выполнение обязательств по поставкам боевой авиатехники в рамках действующего контракта в 2019 году.Напомним, Су-30СМ – модернизированная версия тяжелого многоцелевого истребителя 4-го поколения. Данная машина разрабатывалась для ведения воздушных боев и завоевания господства в воздушном пространстве. Полет Су-30СМ может осуществлять на сверхзвуковых скоростях.