Названы ТОП-10 автомобильных марок по продажам моделей с «автоматом» на российском рынке





Первое место в этом рейтинге досталось южнокорейской компании KIA. За первые 9 месяцев текущего года российские дилеры марки сумели реализовать 142 500 экземпляров автомобилей с автоматической коробкой передач, что составило 85% от общих продаж производителя. На второй позиции расположился еще один южнокорейский бренд – Hyundai, - с 101 700 проданных моделей с АКПП за тот же период. Почетное третье место досталось японской марке Toyota, реализовавшей с января по сентябрь 2019 года 69 500 автомобилей в комплектации АТ. Причем, Toyota стала своего рода лидером по показателю доли «автоматов» в общем объеме своих продаж на российском рынке – 93%. Хотя, обгоняют японцев по этому показателю немецкие марки Mercedes и BMW, однако это обстоятельство обусловлено лишь тем фактом, что они не продают автомобили с механикой, что и позволяет добиться 100-процентного результата.К слову, как отмечают аналитики, у всех марок, попавших в рейтинг доля продаж машин с коробкой «автомат» превышает общероссийский уровень в 59%, и только у занявшей седьмое место компании Renault этот показатель составляет всего 30%. Последнее эксперты связывают с тем, что французская марка в основном предлагает в России бюджетные модели.