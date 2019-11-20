TECNO Mobile показала «дырявый» смартфон CAMON 12 Air





Смартфон оснастили безрамочным дисплеем на 6.55 дюймов с разрешением 1600x720 точек. Селфишот получил матрицу на 8 Mpx. Двойная вспышка при обзоре в 81°. Технология ремозаики позволяет получить более четкие и яркие фото. Тройной модуль камеры с искусственным интеллектом получил матрицы на 16, 5 и 2 Mpx.CAMON 12 Air получил аккумулятор емкостью 4 тысячи мАч, а также может работать в режиме ожидания вплоть до 400 ч. Объем ОЗУ составляет 3 ГБ, а ПЗУ – 32 ГБ с возможностью расширения при помощи microSD до 256 ГБ. Устройство получило процессор Helio A22 от компании MediaTek с 4 ядрами, работающими на частоте 2 ГГц. Начиная с 20 ноября смартфон может быть куплен в магазинах DNS, а затем появится в магазинах «Связной», а также на прилавках региональных розничных пунктов по всей России. Стоимость устройства составляет 8,99 тысячи рублей.