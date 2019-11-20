TECNO Mobile показала «дырявый» смартфон CAMON 12 Air
TECNO Mobile продемонстрировала «дырявый» смартфон модели CAMON 12 Air. Устройство продолжает линейку, название которой является аббревиатурой от фразы, указывающей на постоянную активацию камеры.
Смартфон оснастили безрамочным дисплеем на 6.55 дюймов с разрешением 1600x720 точек. Селфишот получил матрицу на 8 Mpx. Двойная вспышка при обзоре в 81°. Технология ремозаики позволяет получить более четкие и яркие фото. Тройной модуль камеры с искусственным интеллектом получил матрицы на 16, 5 и 2 Mpx.
CAMON 12 Air получил аккумулятор емкостью 4 тысячи мАч, а также может работать в режиме ожидания вплоть до 400 ч. Объем ОЗУ составляет 3 ГБ, а ПЗУ – 32 ГБ с возможностью расширения при помощи microSD до 256 ГБ. Устройство получило процессор Helio A22 от компании MediaTek с 4 ядрами, работающими на частоте 2 ГГц. Начиная с 20 ноября смартфон может быть куплен в магазинах DNS, а затем появится в магазинах «Связной», а также на прилавках региональных розничных пунктов по всей России. Стоимость устройства составляет 8,99 тысячи рублей.
Смартфон оснастили безрамочным дисплеем на 6.55 дюймов с разрешением 1600x720 точек. Селфишот получил матрицу на 8 Mpx. Двойная вспышка при обзоре в 81°. Технология ремозаики позволяет получить более четкие и яркие фото. Тройной модуль камеры с искусственным интеллектом получил матрицы на 16, 5 и 2 Mpx.
CAMON 12 Air получил аккумулятор емкостью 4 тысячи мАч, а также может работать в режиме ожидания вплоть до 400 ч. Объем ОЗУ составляет 3 ГБ, а ПЗУ – 32 ГБ с возможностью расширения при помощи microSD до 256 ГБ. Устройство получило процессор Helio A22 от компании MediaTek с 4 ядрами, работающими на частоте 2 ГГц. Начиная с 20 ноября смартфон может быть куплен в магазинах DNS, а затем появится в магазинах «Связной», а также на прилавках региональных розничных пунктов по всей России. Стоимость устройства составляет 8,99 тысячи рублей.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:43