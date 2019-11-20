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Экс-спартаковец Рейнгольд осудил болельщиков за критику Дзюбы

Экс-спартаковец Рейнгольд выразил болельщикам своё осуждение за критику Дзюбы. Центральный нападающий ФК «Зенит» не сумел отличиться в игре против Сан-Марино во время заключительного тура квалификации для Евро-2020.
Экс-спартаковец Рейнгольд осудил болельщиков за критику Дзюбы

Выкрики негативных частушек были распространены по интернету. На трибунах разместили плакаты с нецензурными выражениями и напоминанием о якобы сделанных Дзюбой «клятвах верности» ФК «Спартак». Спортивные болельщики разделились на 2 лагеря. Одна группа выразила футболисту поддержку с призывом не обращать внимания на появившуюся критику. В это же время другая подчеркнула самые разные проблемы в карьере спортсмена. Артём Дзюба на текущий момент никак не комментирует негативные высказывания. Валерий Рейнгольд считает поведение болельщиков недопустимым. Многим людям не нравятся самые разные вещи, однако это не повод давать оскорбления, приводит его слова издание Nation News.

«Допустим, мне он не нравится, и что я должен его оскорблять? Эти люди не болельщики, а отморозки. Рекомендую Артёму игнорировать их. Увы, наказывать таких людей совершенно бесполезно», — сообщил Рейнгольд, подчеркивая важность сближения благодаря футболу, а не созданию вражды.

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Спорт
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:05

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