«Лаборатория Касперского» спрогнозировала развитие сложных угроз в 2020 году

«Лаборатория Касперского» представила прогноз развития сложных кибернетических угроз в 2020-м. Эксперты отметили, что источником проблем могут стать нейросети и процессы машинного обучения.



В соответствии с данными «Лаборатории Касперского», скоро появится опасность кражи ценных сведений, включая биометрические параметры людей. Персональные данные пользователей обеспечивают злоумышленникам развитие методик социнженерии для реализации более убедительных атак, поскольку их интерес к приватной информации станет лишь расти. Киберпреступники стали отходить от использования широких рассылок приложений-вымогателей и начали выбирать собственных жертв более скрупулёзно. Скоро такие случаи могут стать более частыми.



«Никакой прогноз не способен предусмотреть всех возможных последствий. Среда, используемая для проведения атак, крайне обширна, а обстоятельства особенно многогранны, поэтому развитие угроз может стать куда сложнее ожидаемого. Вдобавок, никто из исследователей не имеет полного представления касательно действий АРТ-групп. Всё это не отменяет нашей готовности продолжать контроль развития угроз. Будем стараться следить за злоумышленниками и разоблачать их методы», - сообщил Дмитрий Галов, сотрудник «Лаборатории Касперского».

