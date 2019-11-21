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«Лаборатория Касперского» спрогнозировала развитие сложных угроз в 2020 году

«Лаборатория Касперского» представила прогноз развития сложных кибернетических угроз в 2020-м. Эксперты отметили, что источником проблем могут стать нейросети и процессы машинного обучения.

В соответствии с данными «Лаборатории Касперского», скоро появится опасность кражи ценных сведений, включая биометрические параметры людей. Персональные данные пользователей обеспечивают злоумышленникам развитие методик социнженерии для реализации более убедительных атак, поскольку их интерес к приватной информации станет лишь расти. Киберпреступники стали отходить от использования широких рассылок приложений-вымогателей и начали выбирать собственных жертв более скрупулёзно. Скоро такие случаи могут стать более частыми.

«Никакой прогноз не способен предусмотреть всех возможных последствий. Среда, используемая для проведения атак, крайне обширна, а обстоятельства особенно многогранны, поэтому развитие угроз может стать куда сложнее ожидаемого. Вдобавок, никто из исследователей не имеет полного представления касательно действий АРТ-групп. Всё это не отменяет нашей готовности продолжать контроль развития угроз. Будем стараться следить за злоумышленниками и разоблачать их методы», - сообщил Дмитрий Галов, сотрудник «Лаборатории Касперского».

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:08

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