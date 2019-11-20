Звезда "Дом-2" Кристина Черкасова рассказала, что Татьяна Африкантова распускает слухи о ее семье





Так, якобы когда Кристина пришла в один из салонов красоты, то рассказала о том, что победительницей в конкурсе «Человек года» должна стать именно Милена Безбородова. Об этом ей сообщил ее супруг, а также ведущий проекта «Дом-2» Андрей Черкасов. Такой слух распускала Африкантова-старшая. Однако Кристина утверждает, что ни с кем такую тем не обсуждала, а ее супруг не говорил ей, кто выиграет в конкурсе. Тем не менее, когда информация просочилась в Сеть, то ее тут же подхватили и начали распространять.Девушка отметила, что о телестройке не говорит достаточно давно, так как ушла оттуда. Кристина Черкасова подчеркнула, что Татьяна Африкантова лжет на ровном месте, а в итоге обидела ее, а также ее супруга. Для того, чтобы окончательно прояснить ситуацию, она даже обратилась в салон, где подтвердили ее правоту.