Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла обман бывшей жены Армена Джигарханяна





Последние семь дней Армен Джигарханян находится в больнице, ведь состояние здоровья 84-летнего артиста вызывает у врачей беспокойство. Друзья знаменитого режиссера сообщают, что он просто проходил плановое лечение, но за ним необходимо тщательно ухаживать, что вызвалась делать его экс-супруга Татьяна Власова.Но еще одна экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что такую информацию можно считать неправдивой. Она заявила, что примирение с Татьяной Власовой оказалось лишь пиар ходом, а ухаживает за больным режиссером врач и сиделка. Из США бывшая жена вернулась лишь для совместного фото, так как начала охоту за его деньгами.Напомним, что жизнь самой Виталины Цымбалюк Романовской сейчас нелегкая. С вокалистом Прохором Шаляпиным они решили сделать паузу в отношениях из-за его романа на стороне.