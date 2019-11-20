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Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла обман бывшей жены Армена Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская, пианистка, раскрыла обман бывшей жены Армена Джигарханяна, считая, что Татьяна Власова начала охоту за деньгами режиссера. Она не заботится об артисте, а наняла сиделку и врача.

Последние семь дней Армен Джигарханян находится в больнице, ведь состояние здоровья 84-летнего артиста вызывает у врачей беспокойство. Друзья знаменитого режиссера сообщают, что он просто проходил плановое лечение, но за ним необходимо тщательно ухаживать, что вызвалась делать его экс-супруга Татьяна Власова.

Но еще одна экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что такую информацию можно считать неправдивой. Она заявила, что примирение с Татьяной Власовой оказалось лишь пиар ходом, а ухаживает за больным режиссером врач и сиделка. Из США бывшая жена вернулась лишь для совместного фото, так как начала охоту за его деньгами.

Напомним, что жизнь самой Виталины Цымбалюк Романовской сейчас нелегкая. С вокалистом Прохором Шаляпиным они решили сделать паузу в отношениях из-за его романа на стороне.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 17:34

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