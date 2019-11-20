Кети Топурия поделилась трогательным фото с мамой и дочерью





В stories на страничке Кети Топурия в социальной сети Instagram появился новый снимок, на котором запечатлены ее мама Наталья и дочь Оливия. Поклонники, к слову, давно следят за тем, как растет юная дочь Топурии, а потому всегда оставляют под фотографиями с Оливией большое количество лестных комментариев. Стоит напомнить, что 4-летняя наследница популярной исполнительницы была рождена в браке с предпринимателем Львом Гейхманом. Этот союз распался два года назад, однако пара сумела сохранить хорошие отношения. Отец, к слову, всегда принимает активное участие в жизни маленькой дочери, стараясь сделать все возможное для того, чтобы она росла счастливым ребенком.Примечателен и тот факт, что сама Кети Топурия, в отличие от многочисленных ее подписчиков, искренне надеется, что когда Оливия подрастет, она не захочет идти по стопам своей знаменитой матери и не будет испытывать тяги к сцене. «Очень этого не хочу. Это такая грязь, да и гастроли сильно утомляют», - отметила артистка.