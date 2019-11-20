Жених Марины Тристановны признался в чувствах к маме Марины Африкантовой





На протяжении всего дня в Сети обсуждают Татьяну Владимировну. Она в прямом смысле слова перешла дорогу Марине Тристановне.Она отметила, что жених Марины Тристановны на самом деле не испытывает к ней каких-либо чувств, а любит наоборот ее. Об этом Африкантова старшая написала в своем личном аккаунте Instagram, чем вызвала массу недовольства со стороны Марины Тристановны.Она отметила, что Александру не нужна малограмотная Марина Тристановна и он всего лишь использовал ее в своих целях, а именно для пиара, ведь с ее помощью он был участником проекта «Дом-2».Она отметила, что ей он ежедневно говорит о своей любви и их общая история началась с того момента, как он ее увидел в шоу. По ее словам, Александр приезжал к ней в Туапсе, а теперь ждет ее в Воронеже. Жить он может на самом деле один, но настоящая любовь у него именно к ней.