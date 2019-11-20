АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
EUR 70.63 USD 63.77
Курс валют на 20.11.2019

Жених Марины Тристановны признался в чувствах к маме Марины Африкантовой

Африкантова старшая рассказала, что молодой человек Марины Тристановны на самом деле испытывает чувства к ней.

Жених Марины Тристановны признался в чувствах к маме Марины Африкантовой

На протяжении всего дня в Сети обсуждают Татьяну Владимировну. Она в прямом смысле слова перешла дорогу Марине Тристановне.
Она отметила, что жених Марины Тристановны на самом деле не испытывает к ней каких-либо чувств, а любит наоборот ее. Об этом Африкантова старшая написала в своем личном аккаунте Instagram, чем вызвала массу недовольства со стороны Марины Тристановны.

Она отметила, что Александру не нужна малограмотная Марина Тристановна и он всего лишь использовал ее в своих целях, а именно для пиара, ведь с ее помощью он был участником проекта «Дом-2».


Она отметила, что ей он ежедневно говорит о своей любви и их общая история началась с того момента, как он ее увидел в шоу. По ее словам, Александр приезжал к ней в Туапсе, а теперь ждет ее в Воронеже. Жить он может на самом деле один, но настоящая любовь у него именно к ней.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кети Топурия поделилась трогательным фото с мамой и…
В Сети появились фото обновленного BMW 5 Series с пакетом M…
Звезда "Дом-2" Кристина Черкасова рассказала, что Татьяна Африкантова распускает слухи о ее…
В США назвали Россию неспособной производить…
Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла обман бывшей жены Армена…
Nokia представила возрожденную версию "раскладушки" 2720…
Жених Марины Тристановны признался в чувствах к маме Марины…
В Польше рассказали о недостатках ЗРС…
Сын Армена Джигарханяна рассказал о романе с бывшей женой Вадима…
Эксперты дали советы автолюбителям по вождению в снег и…
Специалисты рассказали о способах, помогающих избавиться от запаха изо…
Звезда “Дом-2” Саша Гозиас разругалась с бойфрендом из-за фильма…
Названы цены нового Land Rover Defender…
«Последствия были»: Сергей Полунин рассказал, как пострадал из-за татуировки с…
Эксперты: Война США с Россией может закончиться поражением…
«Счастье любит тишину»: Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что год назад родила…
CRISP-кровь может помочь в лечении раковых…
Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова намекнула на…
Будущие модели Apple Watch могут получить Face…
В Эквадоре обнаружили захоронения младенцев в "шлемах" из…
Полина Максимова и Егор Корешков больше не скрывают свои…
Эксперты оценили новый кроссовер FAW BESTURN…
Психолог Ирина Фалькао назвала опасность возможного брака Ольги Бузовой с Давидом…
OnePlus 3 и 3T получают последнее обновление…
Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов заявил в полицию о взломе своей почты и…
У людей с отсутствием половины мозга наблюдаются сильно развитые нейронные…
Николай Цискаридзе несколько раз за день вызывал себе скорую помощь из-за ухудшившегося…
Кабриолет Lexus LC 500 представлен…
Анна Михалкова рассказала, что все подопечные отца были удивлены его…
Физики нашли связь геомагнитной активности с протонными…
Оксана Самойлова рассказала о серьезных осложнениях во время четвертой…
Российский фрегат «Адмирал Горшков» проведет в Белом море испытания ракетного…
Звезды "Дом-2" Виктория Боня и Алена Водонаева борются с хейтерами каждая…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных сводит свои…
Из-за комариных укусов в США умерли 13…
Мария Шукшина оголилась для роли в новом фильме «Давай…
Спутник NASA сфотографировал сотни…
Виктория Бекхэм сняла домашнее видео с зажигательными танцами с сыном…
Больше 1000 долларов только за дисплей: Huawei объявила цены на ремонт и замену деталей сгибающегося Mate…
«Красотка»: Екатерина Шпица покорила поклонников фотографией в пальто на обнаженное…
Просмотреть все новости