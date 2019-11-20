В Сети появились фото обновленного BMW 5 Series с пакетом M Sport
Автолюбители с нетерпением ждут очередного поколения BMW 5 Series. Теперь в Сети появились фото обновленного седана с пакетом M Sport.
Новая версия BMW 5 Series в комплектации M Sport была замечена на дорогах Германии. Несмотря на камуфляж большей части автомобиля, экспертам удалось разглядеть основные нововведения. На опубликованных в Сети фотографиях видно, что у новинки отсутствует большая радиаторная решетка, что является актуальным для текущих моделей немецкого бренда. Другим отличием оказались фары с пересмотренным дизайном светодиодных дневных ходовых огней. Передний бампер также немного обновили, поскольку воздухозаборники оказались габаритнее, чем у прошлого поколения. Скорее всего, BMW включит информационно-развлекательную систему с новейшим программным обеспечением, причем её размер немного увеличится.
Несмотря на то, что экспертам не удалось разузнать об особенностях салона, кардинальные изменения, возможно, не предвидятся. Подобная ситуация наблюдается и с возможной линейкой двигателей, которая остается коммерческой тайной. Все же, покупатели могут ожидать начало производства седана бизнес-класса уже в 2020 году. Стоимость новинки должны сообщить во время официальной презентации, но она не должна превышать сумму в 5,6 млн рублей за самую топовую сборку.
Новая версия BMW 5 Series в комплектации M Sport была замечена на дорогах Германии. Несмотря на камуфляж большей части автомобиля, экспертам удалось разглядеть основные нововведения. На опубликованных в Сети фотографиях видно, что у новинки отсутствует большая радиаторная решетка, что является актуальным для текущих моделей немецкого бренда. Другим отличием оказались фары с пересмотренным дизайном светодиодных дневных ходовых огней. Передний бампер также немного обновили, поскольку воздухозаборники оказались габаритнее, чем у прошлого поколения. Скорее всего, BMW включит информационно-развлекательную систему с новейшим программным обеспечением, причем её размер немного увеличится.
Несмотря на то, что экспертам не удалось разузнать об особенностях салона, кардинальные изменения, возможно, не предвидятся. Подобная ситуация наблюдается и с возможной линейкой двигателей, которая остается коммерческой тайной. Все же, покупатели могут ожидать начало производства седана бизнес-класса уже в 2020 году. Стоимость новинки должны сообщить во время официальной презентации, но она не должна превышать сумму в 5,6 млн рублей за самую топовую сборку.