В США назвали Россию неспособной производить истребителя
Постоянные попытки Москвы найти крупных покупателей на перспективный истребитель Су-57 позволяют всерьез сомневаться в способности страны наладить серийный выпуск новых самолетов собственными силами для нужд ВВС России. Об этом говорится в материале американского издания The Drive.
«Регулярно возникают вопросы о том, сумеет ли Кремль позволять себе самостоятельную закупку собственных самолетов, а также разработать под них новые двигатели увеличенной мощности на фоне продолжающегося сокращения объемов оборонных бюджетов, последствий санкций Запада и ряда других проблем в экономике страны», - говорится в материале журналистов из США. Как пишет издание, Россия все еще очень старается найти покупателей на свой новый истребитель за рубежом.
«Партнер, который согласится на закупку большого количества Су-57, фактически поможет Росси снизить издержки для производства этого истребителя для нужд собственной армии, а также поможет обеспечить финансирование разработки будущих вооружений», - утверждают авторы. По их словам, не найдя покупателя на относительно крупную партию своих новейших самолетов, Россия может фактически остаться без них сама, поскольку не найдет средств на запуск серийного производства перспективной новинки.
«Регулярно возникают вопросы о том, сумеет ли Кремль позволять себе самостоятельную закупку собственных самолетов, а также разработать под них новые двигатели увеличенной мощности на фоне продолжающегося сокращения объемов оборонных бюджетов, последствий санкций Запада и ряда других проблем в экономике страны», - говорится в материале журналистов из США. Как пишет издание, Россия все еще очень старается найти покупателей на свой новый истребитель за рубежом.
«Партнер, который согласится на закупку большого количества Су-57, фактически поможет Росси снизить издержки для производства этого истребителя для нужд собственной армии, а также поможет обеспечить финансирование разработки будущих вооружений», - утверждают авторы. По их словам, не найдя покупателя на относительно крупную партию своих новейших самолетов, Россия может фактически остаться без них сама, поскольку не найдет средств на запуск серийного производства перспективной новинки.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:42