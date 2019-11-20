Звезда “Дом-2” Саша Гозиас разругалась с бойфрендом из-за фильма «Джокер»





Александра Гозиас в социальных сетях рассказала историю, которая ее очень сильно расстроила. Так, Александра вместе со своим Тигрой посмотрела фильм “Джокер”. В итоге выяснилось, что у нее с возлюбленным не всегда совпадают взгляды на важные в жизни вещи. По ее словам, картина оказалась достаточно тяжелой и вызвала море разнообразных эмоций.Стоит отметить, что просмотр этого кино Гозиас дался достаточно тяжело. Она подчеркнула, что фильм очень мрачный, а ко всему она была удивлена, что большинство проблем приходят из детства. У девушки сложилось собственное впечатление о том, что такие люди просто обделенные.Однако Тигра решил, что люди сами виноваты в том, что они переживают. Он отметил, что они просто не захотели бороться. В итоге Александра Гозиас отметила, что кино вызвало глубокие эмоции, хотя в итоге она и не сошлась в своем мнении с возлюбленным.