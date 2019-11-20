Nokia представила возрожденную версию "раскладушки" 2720 Flip





Nokia 2720 Flip - один из классических телефонов, которые HMD Global вернула с тех пор, как получила лицензию на производство телефонов под торговой маркой Nokia. Он был анонсирован в сентябре и получил положительные отзывы, главным образом, благодаря своей старой форме "раскладушки". Приятным дополнением оказались и современные функции, такие как поддержка 4G LTE и Google Assistant. Когда новинка вышла в продажу, то она была доступна в двух цветовых вариантах - сером и черном. Сегодня бренд представил третий оттенок корпуса, который оказался красным.Телефон за 100 долларов США сохраняет характеристики других вариантов при общем ретро-стиле. Таким образом, покупатель может получить 1,3-дюймовый дисплей с разрешением 240x240 снаружи и 2,8-дюймовым QVGA-экраном внутри. В наличии также имеется 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти с процессором Snapdragon 205. На задней панели устройства можно заметить скромную 2-мегапиксельную камеру со вспышкой. Устройство также оснащено аккумулятором емкостью в 1500 мАч, который обеспечивает до 6,6 часов работы в активном режиме и до 28 дней в выключенном состоянии. Клиенты могут купить телефон с "чистым" KaiOS, который имеет предварительно загруженные приложения WhatsApp и Facebook.