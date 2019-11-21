АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
EUR 70.85 USD 64.02
Курс валют на 21.11.2019

Артистка Глюкоза взволновала поклонников провокационным фото с капающими изо рта каплями воды

Вокалистка Глюкоза взволновала поклонников провокационным фото. На снимке изо рта певицы капают капли воды.
Артистка Глюкоза взволновала поклонников провокационным фото с капающими изо рта каплями воды

На своей странице в Instagram артистка Глюкоза разместила новую публикацию. На фотографии изо рта знаменитости капает жидкость, а она заворожено сморит в объектив фотокамеры. Пост знаменитость подписала просто, спрашивая подписчиков о похолодании, считая, что «очень даже горячо».

Откровенный снимок взволновал фанатов, вызвав много разных комментариев. Многим фото понравилось, остальные поклонники снимок раскритиковали, заподозрив, что по губам вокалистки стекает слюна. На самом же деле, между губами Глюкозы зажат кубик льда, что при нагревании спровоцировало таяние воды.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 04:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Артистка Глюкоза взволновала поклонников провокационным фото с капающими изо рта каплями…
«Лаборатория Касперского» спрогнозировала развитие сложных угроз в 2020…
На первом свидании Сергей Полунин подарил Елене Ильиных…
Ученые нашли у аутизма и эпилепсии много общих…
Екатерина Климова показала, как лепит пельмени с 4-летней дочкой…
Стали известны самые популярные цвета автомобилей в…
Полина Гагарина призналась, что не ограничивает себя в…
Ученые: Пробиотики могут навредить…
В России сняли на видео испытания одной из мощнейших в мире…
В Сети появились снимки участницы проекта "Дом-2" Юлии Белой с избивавшим ее первым…
"Дом престарелых обеспечен": Роза Сябитова высказалась по поводу старости Ксении…
Российские ученые выявили новый материал для левитирующего…
Майя Донцова не смогла скрыть беременный живот на программе "Бородина против…
В Сети обсуждают причудливый тюнинг УАЗ-452…
Сын Анны Нетребко Тьяго исполнил песню из мультфильма «Король Лев» и получил…
Ученые рассчитали средний размер мужского…
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев получил работу мечты в команде Любови…
Миллионы минивэнов Fiat Chrysler превратили в уникальный…
Сбросивший 100 килограммов Александр Семчев пожаловался на проблемы со…
Роза Сябитова: Ксении Собчак такого бы мужа, как Никита…
Чувство сытости наступает при растяжении кишечника, а не…
Прохор Шаляпин публично отказался от экс-избранницы Татьяны…
В Сети показали видео экстремальных испытаний карабина на базе…
Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин обнажилась у собственной…
Пропуск завтрака понижает оценки на выпускных…
"Ты в рамках свиньи живешь": Ксения Собчак поспорила с Гай Германикой по поводу…
Вторая пара российских истребителей Су-30СМ отправилась в…
ПСБ по МСФО за 3 квартала текущего года получил чистой прибыли 10,0 млрд…
Антон Богославский: "Не стоит уделять столько внимания закрытию Ольгой Бузовой страницы в…
TECNO Mobile показала «дырявый» смартфон CAMON 12…
Звезда "Дом-2" Иосиф Оганесян подставил заболевшую Александру…
Названы ТОП-10 автомобильных марок по продажам моделей с «автоматом» на российском…
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов описал участника конкурса "Евровидение-2020" от России в следующем…
Все смартфоны Samsung серии Galaxy A получат Android 10 со старта…
«Перебор конкретный!»: Ксения Бородина осудила поведение Лолиты после…
Эксперты: Риск возникновения рака простаты зависит от сна…
«Норковая шуба, рубиновые часы»: Ксения Собчак восхитилась богатством Гай…
Экс-спартаковец Рейнгольд осудил болельщиков за критику…
Медики рассказали об опасности сосудосуживающих…
«Я бы советовал смотреть за своей второй половинкой»: Дмитрий Иванов резко ответил на слова Анжелики…
Просмотреть все новости