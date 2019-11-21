Артистка Глюкоза взволновала поклонников провокационным фото с капающими изо рта каплями воды

На своей странице в Instagram артистка Глюкоза разместила новую публикацию. На фотографии изо рта знаменитости капает жидкость, а она заворожено сморит в объектив фотокамеры. Пост знаменитость подписала просто, спрашивая подписчиков о похолодании, считая, что «очень даже горячо».Откровенный снимок взволновал фанатов, вызвав много разных комментариев. Многим фото понравилось, остальные поклонники снимок раскритиковали, заподозрив, что по губам вокалистки стекает слюна. На самом же деле, между губами Глюкозы зажат кубик льда, что при нагревании спровоцировало таяние воды.