«Последствия были»: Сергей Полунин рассказал, как пострадал из-за татуировки с Путиным





Вообще, татуировок у Сергея Полунина около двух десятков. Но самую известную с Путиным он сделал в 2018 году, как раз в разгар предвыборной кампании в России, набив на груди огромный портрет российского лидера. По словам самого артиста, в то время на Западе вокруг личности президента России было немало негатива, а сделать такую татуировку он решился как раз для того, чтобы поддержать Владимира Владимировича.Как утверждает Полунин, он прекрасно понимал, что его новая татуировка может привести к последствиям. «И последствия были. Всего за пару недель у меня убрали практически все, что я строил на Западе», - посетовал и. о. ректора севастопольской Академии Хореографии.