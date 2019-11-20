В Польше рассказали о недостатках ЗРС С-400





Каждому оружию нужна информация о том, где находится его цель. Ракета 40N6E российской системы С-400 теоретически может пролететь 400 километров, если данные с радара окажутся точными. К сожалению, отечественные ЗРС способны замечать летающие объекты на подобном расстоянии лишь в том случае, если ЛА летит на высоте более десяти километров. В ином случае, появляется "слепая зона", которая нивелирует любые системы обнаружения. Это, в первую очередь связано с кривизной поверхности Земли, из-за чего стандартные радиолокационные волны не способны изгибаться. Гораздо лучшим решением является поднять радар в воздух, используя специальный самолет. В России такую ​​роль играет скоростной А-50 ЛИСКА.Проблема в том, что он не может предоставить информацию зенитным системам для стрельбы. Эти самолеты используются для предупреждения о приближающейся угрозе в целом. В области ключевых систем управления и командования российская армия находится далеко позади США, где уже есть возможность автоматического наведения ракет на цели, обнаруженные другим летательным аппаратом или кораблем. В ВС РФ существуют также загоризонтальные радары, которые используют явление радиолокационных волн, отражающихся от ионосферы. Таким образом, можно обнаружить противника на расстоянии до нескольких тысяч километров. Однако устройства указывают на цель очень неточно и имеют большие габариты.