Названы цены нового Land Rover Defender 90





Если сравнивать новый компактный внедорожник с его старшим сородичем, то можно отметить, что Land Rover Defender 90 будет стоить 65 100 долларов, что на 3 350 долларов дешевле первой версии. Впрочем, эти цифры пока являются приблизительными, поскольку сам производитель официально цены не объявлял. Более того, в самой компании ранее утверждали, что новинка будет доступна покупателям по цене от 50 тысяч долларов, что существенно ниже тех цен, которые недавно были озвучены экспертами и аналитиками.Ожидается, что в продажу на американском рынке новинка поступит ближе к осени следующего года. В версии First Edition автомобиль будет оснащаться 3,0-литровой 395-сильной V-образной шестеркой, выдающей до 550 Нм максимального крутящего момента. Работает эта силовая установка вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой, способной обеспечить машине впечатляющую динамику разгона. Так, «первую сотню» модель набирает всего за 5,7 сек.