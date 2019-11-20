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Названы цены нового Land Rover Defender 90

Следующий год станет очень важным для новых внедорожников Land Rover на рынке США. Уже весной 2020 года автомобиль появится у дилеров британской марки в 4-дверной версии Land Rover Defender 110, а спустя всего несколько месяцев в продаже появится и более компактная версия Land Rover Defender 90. Недавно были озвучены цены на обе новинки.
Названы цены нового Land Rover Defender 90

Если сравнивать новый компактный внедорожник с его старшим сородичем, то можно отметить, что Land Rover Defender 90 будет стоить 65 100 долларов, что на 3 350 долларов дешевле первой версии. Впрочем, эти цифры пока являются приблизительными, поскольку сам производитель официально цены не объявлял. Более того, в самой компании ранее утверждали, что новинка будет доступна покупателям по цене от 50 тысяч долларов, что существенно ниже тех цен, которые недавно были озвучены экспертами и аналитиками.

Ожидается, что в продажу на американском рынке новинка поступит ближе к осени следующего года. В версии First Edition автомобиль будет оснащаться 3,0-литровой 395-сильной V-образной шестеркой, выдающей до 550 Нм максимального крутящего момента. Работает эта силовая установка вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой, способной обеспечить машине впечатляющую динамику разгона. Так, «первую сотню» модель набирает всего за 5,7 сек.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:45

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