Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова намекнула на беременность





На своей странице в Instagram экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова в ответ на вопрос "Как дела?" показала снимок, а вместе с ним и два положительных теста на беременность. Примечательно, что больше она ни слова своим подписчикам не сказала, давая повод для домыслов и подозрений. К примеру, не ясно, сделала ли девушка фото сама или просто скачала в Сети.Более того, поклонники озадачены личностью отца будущего малыша, если Настя Коткова действительно беременна. Многие предполагают, что это может быть участник проекта "Дом-2" Захар Саленко, ведь интим между ними произошел несколько недель назад.