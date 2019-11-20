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Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова намекнула на беременность

Только недавно утих скандал, связанный с эк-участницей проекта "Дом-2" Настей Котковой и проектантом Захаром Саленко. Молодой человек изменил с брюнеткой своей возлюбленной Яне Шафеевой, после чего долго вымаливал прощение. Теперь же Коткова намекнула на свою беременность, но об отце малыша умолчала.
Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова намекнула на беременность

На своей странице в Instagram экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова в ответ на вопрос "Как дела?" показала снимок, а вместе с ним и два положительных теста на беременность. Примечательно, что больше она ни слова своим подписчикам не сказала, давая повод для домыслов и подозрений. К примеру, не ясно, сделала ли девушка фото сама или просто скачала в Сети.

Более того, поклонники озадачены личностью отца будущего малыша, если Настя Коткова действительно беременна. Многие предполагают, что это может быть участник проекта "Дом-2" Захар Саленко, ведь интим между ними произошел несколько недель назад.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:11

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