



Как сообщает американский журналист Фред Рид, современные Вооруженные силы США не способны противостоять большинству армий мира. Несмотря на баснословное выделение средств с госбюджета на поддержку военных формирований, некоторые причины могут стать фатальными в случае противостояния с Россией, Китаем или даже Ираном. По мнению эксперта, отсутствие боевого опыта у командования, пехоты и "морских котиков" приводит к потере боеспособности, несмотря на участие в миротворческих и антитеррористических операциях. Стоит отметить, что для лучшей оценки военной мощи США требуется участие технологов, а не работников СМИ, которые не являются специалистами.Другим фактором называется политизированность современной американской армии, когда Конгресс выделяет большие суммы на разработку сомнительных технологий по просьбе лоббистов. Основная проблема состоит в низкой квалификации политиков, когда речь идет о создании эффективного вооружения. Поэтому, на сегодняшний день можно наблюдать плохое оснащение ВМФ, слабую ремонтную базу и деморализирующие конфликты среди военнослужащих. Кроме прочего, маловероятность победы в случае полномасштабной войны оказывает отсутствие призывного аппарата.