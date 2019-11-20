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Эксперты: Война США с Россией может закончиться поражением американцев

Иностранные эксперты утверждают, что проблемы в подготовке и техническом оснащении ВС США могут сыграть на руку российской армии. Речь идет о теоретическом поражении американцев в случае войны с Россией.

Как сообщает американский журналист Фред Рид, современные Вооруженные силы США не способны противостоять большинству армий мира. Несмотря на баснословное выделение средств с госбюджета на поддержку военных формирований, некоторые причины могут стать фатальными в случае противостояния с Россией, Китаем или даже Ираном. По мнению эксперта, отсутствие боевого опыта у командования, пехоты и "морских котиков" приводит к потере боеспособности, несмотря на участие в миротворческих и антитеррористических операциях. Стоит отметить, что для лучшей оценки военной мощи США требуется участие технологов, а не работников СМИ, которые не являются специалистами.

Другим фактором называется политизированность современной американской армии, когда Конгресс выделяет большие суммы на разработку сомнительных технологий по просьбе лоббистов. Основная проблема состоит в низкой квалификации политиков, когда речь идет о создании эффективного вооружения. Поэтому, на сегодняшний день можно наблюдать плохое оснащение ВМФ, слабую ремонтную базу и деморализирующие конфликты среди военнослужащих. Кроме прочего, маловероятность победы в случае полномасштабной войны оказывает отсутствие призывного аппарата.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:32

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