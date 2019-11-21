На первом свидании Сергей Полунин подарил Елене Ильиных кактус





Сергей Полунин в программе «Судьба человека» рассказал, что хорошо помнит, как начинались их отношения. Познакомилась пара благодаря социальным сетям и долго переписывалась. Он чувствовал отдачу хорошей энергии и близкого человека. Впервые они встретились в аэропорту Мюнхена. Возлюбленная Сергея Полунина летела из Мексики в Москву. Он признался, что сильно волновался перед встречей и купил три презента, среди которых оказался и кактус.Во время телепрограммы артист долго рассказывал о любви, о самом сильном чувстве на земле, которое обязательно стоит беречь. Он сообщил, что возлюбленная очень ему помогает. Елена Ильиных тоже обожает своего молодого человека и считает его светлым, любимым, лучшим подарком судьбы.