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«Счастье любит тишину»: Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что год назад родила ребенка

В семье руководителя ансамбля «Самоцветы», народного артиста Юрия Маликова, как оказалось, произошло пополнение. Музыкант стал прадедушкой. Примечательно, что произошло это примерно год тому назад, однако звездное семейство скрывало этот факт от общественности. Первой в этом призналась сама молодая мама – возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего Анастасия Толстая.
«Счастье любит тишину»: Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что год назад родила ребенка

Примечательно, что нарушить молчание Анастасия Толстая решилась спонтанно, во время общения с поклонниками в социальной сети Instagram. Отвечая на вопросы подписчиков в stories, молодая мама опубликовала вопрос о том, как она худела после родов, коротко рассказав о своем методе. А когда кто-то из подписчиков удивился тому, как долго возлюбленная Маликова-младшего скрывала факт рождения ребенка от широкой общественности, Толстая отреагировала довольно коротко. «Счастье любит тишину» - написала она.

Примечательно, что слухи о родах в семье племянника знаменитого композитора Дмитрия Маликова ходили еще с декабря минувшего года. Но никто из членов звездного семейства на них не реагировал. По данным прессы, Анастасия Толстая родила девочку. К слову, жениться на матери своего ребенка Маликов-младший не торопится. Впрочем, не исключено, что новоиспеченным родителям просто некогда заниматься свадебными хлопотами.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:25

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