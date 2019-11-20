«Счастье любит тишину»: Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что год назад родила ребенка





Примечательно, что нарушить молчание Анастасия Толстая решилась спонтанно, во время общения с поклонниками в социальной сети Instagram. Отвечая на вопросы подписчиков в stories, молодая мама опубликовала вопрос о том, как она худела после родов, коротко рассказав о своем методе. А когда кто-то из подписчиков удивился тому, как долго возлюбленная Маликова-младшего скрывала факт рождения ребенка от широкой общественности, Толстая отреагировала довольно коротко. «Счастье любит тишину» - написала она.Примечательно, что слухи о родах в семье племянника знаменитого композитора Дмитрия Маликова ходили еще с декабря минувшего года. Но никто из членов звездного семейства на них не реагировал. По данным прессы, Анастасия Толстая родила девочку. К слову, жениться на матери своего ребенка Маликов-младший не торопится. Впрочем, не исключено, что новоиспеченным родителям просто некогда заниматься свадебными хлопотами.