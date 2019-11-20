Будущие модели Apple Watch могут получить Face ID





Эксперты оценили документ, который достаточно детально описывает ситуацию с методом разблокировки умных часов при помощи опознавания лица пользователя. Опция Face ID, по уверениям специалистов рынка, станет распространяться в качестве части Apple Watch в самом скором времени. По данным интернет-изданий, Face ID не станет применяться ради обеспечения доступа к девайсу. По одной из теорий, функционал станет работать средством аутентификации в целях предоставления доступа к различным конфиденциальным сведениям.Патент достаточно подробно рассказывает о том, как именно Apple Watch может использовать разного рода датчики для последующего расширения функциональности устройств. Речь касается датчиков для регистрации ЭМГ. Это позволит контролировать степень мышечной активности конкретного пользователя устройства. Аналитик Минг-Чи Куо рассказал о том, что новые модели Apple Watch смогут использовать более надёжные механизмы защиты от воды. Отдельно прогнозируется увеличение их мощности.