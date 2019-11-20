OnePlus 3 и 3T получают последнее обновление ОС





В первых числах октября появилась информация о том, что поддержка устройств OnePlus 3 и модификации 3T, выпущенных свыше 2-х лет назад, официально завершена. При этом всего месяцем ранее говорилось, что указанные устройства не станут оснащаться обновлением до ОС Android 10. При этом заключительное исправление работы системы для перекрытия потенциальных уязвимостей разработчики все же разослали.В августе марка OnePlus представила апдейт системы безопасности для соответствующих моделей смартфонов. Финальное обновление OnePlus 3 получило октябрьские пакеты защиты для Android. Помимо этого, в состав включили несколько незначительных исправлений и улучшений, но разработчики не описывают детали. Обновление рассылается поэтапно для разных регионов мира.