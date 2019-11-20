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Эксперты оценили новый кроссовер FAW BESTURN X40

Китайский кроссовер FAW BESTURN X40 оценили при езде по российскому бездорожью. Результаты тест-драйва оставили экспертов приятно удивленными.

Всего лишь за третий квартал 2019 года в России было приобретено более 140 тысяч внедорожников. Это подтверждает факт большого спроса на подобные автомобили среди отечественных клиентов. Особенной популярностью пользуются модели от китайских брендов, одну из которых недавно испытали в тест-драйве. Речь идет о новейшем FAW BESTURN X40, кузов которого скорее напоминает работу европейских производителей, чем восточных брендов. После осмотра машины и езды по российскому бездорожью специалисты смогли выделить основные преимущества и недостатки SUV из КНР.

В первую очередь стоит обратить внимание на систему безопасности, оснащенную по последнему слову техники. она включает СП, АБС, четыре подушки безопасности для водителя и пассажиров, а также парктроник. Также, несмотря на внушительные габариты, новинка имела расход всего в 7,4 литра на 100 километров. По словам испытателей, машина ведет себя уверенно и даже при небольших заносах в сторону с легкостью возвращается на заданный курс. Небольшим минусом называли неповоротливость во время езды на возвышенностях. В целом, автомобиль приятно удивит покупателей своим 1,6-литровым двигателем мощностью в 108 л. с., 6-ступенчатой автоматической КПП, а также относительно доступной ценой в 15,6 тысяч долларов США.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:50

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