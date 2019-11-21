Екатерина Климова показала, как лепит пельмени с 4-летней дочкой Бэллой





41-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных браков. Ее старшая дочь Лиза родилась еще в браке с Ильей Хорошиловым. Позднее во время семейной жизни с Игорем Петренко Климова произвела на свет сыновей Корнея и Матвея. А вот маленькая Бэлла – дочь третьего супруга актрисы геле Месхи, с которым она развелась совсем недавно. По сравнению с большинством других знаменитостей, Климова не пытается скрывать своих наследников от общественности и охотно делится их фотографиями в социальных сетях. Не так давно она показала, как они вместе с маленькой Бэллой вместе лепят пельмени, чем умилила многочисленных поклонников.К слову, 4-летняя младшая дочь Екатерины Климовой растет весьма активным и творческим ребенком. Девочка уже поет песни, с удовольствием танцует или рассказывает стихи, при этом не забывая помогать маме по дому.