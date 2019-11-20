Кабриолет Lexus LC 500 представлен официально
Компания Lexus привезла на проходящий в эти дни автосалон в Лос-Анджелесе модель LC 500 в кузове кабриолет. Сообщается, что продажи новинки стартуют уже в следующем году.
Новый кабриолет Lexus LC 500 выглядит внешне очень похожим на базовую модель, изначально выпущенную в кузове купе. Отличаются автомобили разве что несколькими деталями в передней части. При этом, как отмечают в компании, усилия инженеров Lexus при создании новинки были направлены на повышение жесткости кузова и шасси, для чего в нем применили дополнительные скобы. Кроме того, для кабриолета разработчик также перенастроил переднюю подвеску, добившись при этом снижения веса передней части машины, что также положительно отразилось на ее структурной жесткости.
Крыша в модели Lexus LC 500 создана из четырехслойной ткани. Раму под этим материалом компания скрыла намеренно, чтобы ее не было видно при езде со сложенным верхом. Также сообщается, что крыша модели полностью убирается всего за 15 секунд на скорости до 50 километров в час, обратное выдвижение конструкции вплоть до ее окончательной установки занимает на 1 секунду больше времени.
Оснащается Lexus LC 500 высокопроизводительным 471-сильным V8, выдающим до 540 Нм максимального крутящего момента. В качестве трансмиссии в автомобиле используется 10-ступенчатый «автомат».
Новый кабриолет Lexus LC 500 выглядит внешне очень похожим на базовую модель, изначально выпущенную в кузове купе. Отличаются автомобили разве что несколькими деталями в передней части. При этом, как отмечают в компании, усилия инженеров Lexus при создании новинки были направлены на повышение жесткости кузова и шасси, для чего в нем применили дополнительные скобы. Кроме того, для кабриолета разработчик также перенастроил переднюю подвеску, добившись при этом снижения веса передней части машины, что также положительно отразилось на ее структурной жесткости.
Крыша в модели Lexus LC 500 создана из четырехслойной ткани. Раму под этим материалом компания скрыла намеренно, чтобы ее не было видно при езде со сложенным верхом. Также сообщается, что крыша модели полностью убирается всего за 15 секунд на скорости до 50 километров в час, обратное выдвижение конструкции вплоть до ее окончательной установки занимает на 1 секунду больше времени.
Оснащается Lexus LC 500 высокопроизводительным 471-сильным V8, выдающим до 540 Нм максимального крутящего момента. В качестве трансмиссии в автомобиле используется 10-ступенчатый «автомат».
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:15